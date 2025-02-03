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общество

Дополнительные шлагбаумы установили на одном из самых оживленных переездов в Новосибирске

Фото Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Два дополнительных автоматических шлагбаума установили на железнодорожном переезде 16-й км в Первомайском районе района Новосибирска. Это один из самых оживленных переездов в городе, ежедневно через пути здесь проезжают около 2 тысяч автомобилей.

Установка дополнительных шлагбаумов позволяет исключить выезд автотранспорта на переезд по встречной полосе, что значительно снижает риск возникновения ДТП.

Добавим, что за последний год на железнодорожных переездах в Новосибирской области не было ни одного дорожно-транспортного происшествия. Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

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Галина Дидан
Журналист

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