Дополнительные шлагбаумы установили на одном из самых оживленных переездов в Новосибирске

Два дополнительных автоматических шлагбаума установили на железнодорожном переезде 16-й км в Первомайском районе района Новосибирска. Это один из самых оживленных переездов в городе, ежедневно через пути здесь проезжают около 2 тысяч автомобилей.

Установка дополнительных шлагбаумов позволяет исключить выезд автотранспорта на переезд по встречной полосе, что значительно снижает риск возникновения ДТП.

Добавим, что за последний год на железнодорожных переездах в Новосибирской области не было ни одного дорожно-транспортного происшествия. Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.