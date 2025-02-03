«Достижения предприятия – заслуги каждого из нас». Один день работы управляющего директора цементного завода

«Искитимцемент» – одно из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири. В 2024 году завод отметил свое 90-летие. С момента ввода «цементного гиганта» в эксплуатацию произведено более 89 млн тонн клинкера и 115 млн тонн цемента.

Четыре технологические линии выпускают цемент по «мокрому» способу. В качестве сырья для производства используются известняк и глинистый сланец Чернореченского месторождения.

Производство цемента – сложный технологический процесс, который включает несколько этапов: добыча и подготовка сырья, подготовка сырьевой смеси, обжиг сырьевой смеси и получение клинкера, помол клинкера с другими компонентами, фасовка и отгрузка готового цемента потребителям.

75% всего производимого в Новосибирской области цемента идет на строительство жилья – многоквартирного и индивидуального. Кроме строительства домов, цемент необходим для таких инфраструктурных проектов, как Восточный обход или реконструкция второй взлетно-посадочной полосы аэропорта Толмачево.

Руководить таким заводом – большая ответственность, которая не каждому по плечу. Сегодня управляющим директором АО «Искитимцемент» является Владимир Скакун, специалист с большой буквы и опытом работы в цементной отрасли более 40 лет.

Рабочий день руководителя расписан по минутам. Особенного внимания требуют подразделения, в которых реализуются масштабные инвестиционные проекты. Объем финансовых вложений в модернизацию «Искитимцемента» колоссальный. В 2024 году выполнены мероприятия по реконструкции электросетей, строительству сепараторной установки на цементной мельнице №5 и реконструкции системы аспирации колосникового холодильника вращающейся печи №7.

В список дел, которые директор держит на личном контроле, можно с уверенностью включить и кадровый вопрос. Профессиональный рост – едва ли не важнейший фактор, мотивирующий работать именно здесь. Владимир Скакун знает, как помочь молодым людям выбрать верную карьеру.

«Работе с молодежью мы уделяем особое внимание, – продолжает он. – Мы плотно сотрудничаем с Искитимским филиалом Новосибирского строительно-монтажного колледжа, откуда к нам приходят на практику студенты – будущие электромонтеры, технологи, сварщики.Многие выпускники приходят работать на цементный завод. Так, в 2024 году трое практикантов стали частью коллектива предприятия.Это естественный процесс – без обновления кадров ни одно предприятие работать не может».

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