Единое пособие для будущих мам и родителей в Новосибирской области: что изменится в 2025 году

В 2024 году Отделение СФР по Новосибирской области назначило единое пособие 5,6 тысячам будущих мам и родителям 221,3 тысячи детей.

На выплату пособия в текущем году было направлено более 36,2 миллиарда рублей. Пособие предоставляется семьям с среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума региона.

С 1 января 2025 года вступят в силу новые требования для получения пособия: минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырех МРОТ, что на текущий год составляет 22 440 рублей. В результате, доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 89 760 рублей в год. Также сохраняется возможность суммирования доходов от самозанятости и трудовой деятельности, а правило нулевого дохода остается в случае уважительных причин.

Женщины могут подать заявление на пособие после 12 недель беременности при условии, что они встали на учет в медицинскую организацию в период с 6 до 12 недели. В случае рождения ребенка, заявление можно подать в любое время, при этом пособие будет назначено с месяца рождения ребенка, если заявление подано в течение 6 месяцев.

Для семей, уже получающих пособие на старших детей, процесс назначения пособия на новорожденного будет проактивным. В этом случае комплексная оценка нуждаемости не требуется, и пособие будет выплачено в том же размере, что и на старших детей.