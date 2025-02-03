Экспорт зерна из Новосибирской области в январе составил 233 тысячи тонн

В январе из Новосибирской области вывезли 233 тысячи тонн зерна железнодорожным транспортом на экспорт.

На хлебоприемных предприятиях и элеваторах области осталось 745 тысяч тонн, из которых 339 тысяч тонн — коммерческое зерно. По данным министра сельского хозяйства Андрея Шинделова, экспорт сельхозпродукции в феврале составил 75 тысяч тонн на сумму 25 миллионов долларов.

Активность по экспорту в январе была выше обычного благодаря отправке крупных партий зерна. Компании «Новосибирскхлебопродукт» и «Новосибирская продовольственная корпорация» принимали участие в формировании морских партий в порту Высоцкий Ленинградской области. Зерно было отправлено во Вьетнам.

С 15 февраля по 1 июля вступают в силу экспортные квоты для вывоза зерна. Квоты для сибирских регионов будут ограниченными. Эксперт предполагает, что в марте-апреле поток экспорта сократится, за исключением направлений в Центральную Азию и внутренних перевозок, прогнозы по которым пока не представлены.