Лыжня России-2025 в Новосибирске: дата, маршрут, программа забега

Соревнования стартуют в Академгородке по улице Ионосферная, к участию приглашаются все желающие от шести лет. Необходимо заранее зарегистрироваться.

8 февраля Новосибирск примет участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Соревнования пройдут в Академгородке (ул. Ионосферная, 3).

В этот день все желающие смогут сдать нормативы ВФСК «ГТО», а также принять участие в спортивно-развлекательной программе, которая будет проходить на протяжении всего спортивного праздника.

Приятные бонусы

Участникам соревнований вручается сувенирная продукция Министерства спорта Российской Федерации: шапочка и нагрудный номер. Номера планируют выдавать во время работы комиссии по допуску на местах регистрации.

Шапочки участники получат в день соревнований 8 февраля на лыжной базе.

В рамках пилотного проекта зарегистрироваться для участия на дистанцию 5 и 10 км можно через Госуслуги.

На дистанции 10 км (участники 2006 г.р. и старше) работает электронная регистрация, которая завершится в 23:00 06.02.2025, ссылка на регистрацию.

Для участия в Забеге 2025 и Корпоративном забеге 2025 (эстафете), заявки подаются на адрес электронной почты E-mail:mkolosova@stadion-nsk.ru

Регистрация участников на 500 м, дети 6-8 лет доступна по ссылке.

Бесплатная электричка

В день проведения гонки будет организован бесплатный проезд к месту проведения соревнований на электропоезде. Поезд отправится от станции «Новосибирск — Восточный» в 8.52 со всеми остановками.

После прибытия на станцию «Сеятель» автобус с афишей «Лыжня России — 2025» довезет участников до места проведения соревнований.

После лыжных забегов автобус доставит участников до станции «Сеятель».

Отправление в 14.40.