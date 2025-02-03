82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 февраля, 11:05
пробки
3/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 97.81 | eur 102.1
82.76% -1.2
сегодня
03 февраля, 11:05
пробки
3/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 97.81 | eur 102.1
сегодня 10:10
общество

Метрополитен Новосибирска ищет кинологов с собаками почти за 7 млн руб

Фото: Сиб.фм

Почти за семь миллионов рублей метрополитен Новосибирска ищет кинологов с собаками.

МУП «Новосибирский метрополитен» разместило тендер на привлечение подрядчика, который займется обнаружением взрывчатых веществ и наркотиков с использованием специально обученных служебных собак.

Кинологи со служебными собаками будут задействованы на 13 станциях метро, прилегающих территориях, а также на Левобережной эстакаде мостового перехода через реку Обь.

Начальная стоимость контракта составляет 6,88 миллионов рублей.

Напомним, что на ремонт дорог в селе Новосибирской области выделят свыше восьми млн руб

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в