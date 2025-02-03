Новосибирская область перевыполнила план по расселению граждан из аварийного жилья на 207,8%

Новосибирская область более чем в два раза перевыполнила план по расселению граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

С 2019 по 2024 годы в регионе расселялись жилые дома, признанные аварийными до 2017 года.

По соглашению с Минстроем России область обязалась расселить 5950 человек. Однако фактически было переселено 12 367 человек, что составило 207,8% от запланированного объема.

3 февраля заместитель министра ЖКХ и энергетики региона проверил ход расселения в Искитиме, где в короткие сроки были расселены два многоквартирных дома, хотя первоначально планировалось завершить расселение до сентября 2025 года.