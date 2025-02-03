Новосибирский эпидемиолог Новоселов предупредил о смертельном вирусе Нипах из Индии

Новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов прокомментировал опасения относительно смертельного вируса Нипах. Эксперт в разговоре с Сиб.фм заявил, что, несмотря на его распространение в Индии и других тропических странах, для России этот вирус не представляет угрозы.

Яков Новоселов сказал, что Нипах известен медицинскому сообществу уже более 25 лет. По словам эксперта, он передается через загрязненные продукты, такие как немытые фрукты. Вирус характерен для региона, где обитают летучие мыши.

«Это один из тех тропических вирусов, который передается от летучих мышей. В первую очередь нужно соблюдать элементарные меры гигиены: мыть овощи и фрукты, избегать контакта с животными, которые могут быть заражены», — пояснил Новоселов корреспонденту Сиб.фм.

Эпидемиолог отметил, что, несмотря на новости о новых вспышках Нипаха в Индии, он не представляет угрозы для Сибири.

«Эти вирусы уже давно известны. Они не могут резко распространиться в условиях холодного климата и не передаются воздушно-капельным путем, как коронавирус», — добавил он.

Новоселов подчеркнул, что, хотя пандемия коронавируса показала, что вирусы могут мутировать и выходить за пределы привычных регионов, Нипах, по его мнению, вряд ли станет глобальной угрозой. Однако, по его словам, в истории человечества были случаи, когда вирусы или бактерии, которые считались неопасными, мутировали и становились серьезной угрозой.

В то же время эксперт призвал не паниковать из-за незначительных случаев и предупредил, что многие вирусы, о которых говорят в СМИ, не являются новой угрозой, а лишь напоминают о давно известной опасности.

Ранее в Роспотребнадзоре России сообщили, что с декабря 2024 года в штатах Джамму и Кашмир на севере Индии вирусом Нипах заразились 38 местных жителей. Из них 17 человек скончались.