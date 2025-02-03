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общество

Панферов назначен и.о. бизнес-омбудсмена в Новосибирской области

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Постановление о назначении Панферова подписал глава региона Андрей Травников.

Бывший первый вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов назначен исполняющим обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области.

Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Травников 3 февраля. Кандидатура Панферова была утверждена депутатами заксобрания 17 декабря 2024 года.

Андрей Панферов оставил депутатские полномочия в конце декабря 2024 года после 20 лет работы в статусе депутата. Также он известен как командир добровольческого отряда «Вега», созданного для участия в спецоперации.

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Игорь Кириченко
Журналист

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