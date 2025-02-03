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общество

Прокурор Бучман рассказал, почему Новосибирск называют самым криминальным городом страны

Фото: Сиб.фм

В январе 2025 года сервис Numbeo опубликовал новый глобальный рейтинг городов по качеству жизни.

В списке из 263 городов Новосибирск занял 161-е место с индексом безопасности 53,5, став самым криминальным городом России по этому показателю.

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман в беседе с «Весь Искитим» сообщил, что количество преступлений в регионе сокращается, а их раскрываемость растет. По его словам, в 2024 году число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 16,7% и составило 25 334 случая. Раскрываемость преступлений достигла 33,8%.

Отмечается снижение количества краж, грабежей, разбоев, угонов транспортных средств и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По словам прокурора, правоохранительные органы продолжают контролировать оперативную обстановку в регионе, уделяя особое внимание профилактике и раскрытию преступлений.

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Игорь Кириченко
Журналист

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