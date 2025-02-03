Спортсмены из Новосибирска пропали в Волгограде после атаки беспилотников — родители бьют тревогу

Школьники из Новосибирска, отправившиеся в Волгоград на соревнования по фехтованию, перестали выходить на связь.

Как рассказала Сиб.фм одна из встревоженных мам Наталья, ее 16-летний сын последний раз был в сети сегодня ночью — именно тогда в городе началась массированная атака беспилотников.

Ученики школы олимпийского резерва отправились на Первенство России по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет 1 февраля. 2 февраля, в день соревнований, дети последний раз общались со своими родителями. Со школьниками находились тренеры. По словам Натальи, никто из них не выходит на связь уже несколько часов.

«Пока никто никуда не обращался», — ответила Наталья на вопрос о том, есть ли информация от руководителей школы.

Сиб.фм обратился в спортшколу олимпийского резерва по фехтованию в Новосибирской области, там заявили, что связи с командами нет, но держат ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 февраля Волгоград подвергся атаке ударных беспилотников. Как пишут местные СМИ, очевидцы насчитали около 50 взрывов, в городе пропало электричество, возникли сбои в мобильной связи. Местные жители рассказывали, что дроны летели на критически низкой высоте, а в разных районах были слышны автоматные очереди.

Сиб.фм выясняет подробности.

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