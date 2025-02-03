В Минспорта рассказали о состоянии новосибирских спортсменов после атаки беспилотников в Волгограде

Ученики школы олимпийского резерва в Новосибирске, отправившиеся на соревнования в Волгоград, вышли на связь после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил тренер спортсменов в переписке с родителями.

Ранее жительница Новосибирска Наталья рассказала Сиб.фм, что её 16-летний сын и другие участники команды не отвечали на звонки после массированной атаки дронов на Волгоград. Родители волновались, так как связь с детьми прервалась в ночь на 3 февраля. Однако утром тренер успокоил их, сообщив, что с ребятами всё в порядке.

«Всё тихо, стандартные 6 утра, все спят. Не было ничего, мы прямо в центре города живём», – написал он в ответ на тревожные сообщения.

Инцидент также прокомментировали в Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.

«"Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию заслуженного тренера РСФСР Бориса Писецкого" находится на связи с тренерами, сопровождающими детей – участников первенства России в Волгограде. По информации от тренеров никаких взрывов они не слышали. С тренерами налажена связь, сейчас дети просыпаются (в Волгограде раннее утро) и готовятся к соревнованиям», – отметили в пресс-службе Минспорта региона.

Напомним, новосибирские спортсмены приехали в Волгоград на первенство России по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет 1 февраля. Они должны вернуться домой 5 февраля.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 февраля Волгоград подвергся атаке ударных беспилотников. Как пишут местные СМИ, очевидцы насчитали около 50 взрывов, в городе пропало электричество, возникли сбои в мобильной связи. Местные жители рассказывали, что дроны летели на критически низкой высоте, а в разных районах были слышны автоматные очереди.