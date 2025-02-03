В Новосибирске продают имущественный комплекс «Сибэлектротерм»

В Новосибирске выставлен на продажу имущественный комплекс предприятия «Сибэлектротерм».

Объявление о продаже размещено на сайте «Авито». Стоимость предприятия, включая производственные мощности и земельные участки общей площадью около 100 квадратных метров, составляет более 1,7 млрд рублей. Торги планируются на 7 февраля.

«Сибэлектротерм» был основан в 1945 году и в советский период занимался выпуском сталеплавильных печей, продукция которого поставлялась в более чем 30 стран.

К середине 2010-х годов предприятие было признано банкротом, и начался процесс ликвидации активов.