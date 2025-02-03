В Новосибирске проверяют трансляции с участием россиянок для китайских зрителей

В Новосибирске полиция проводит проверку, связанную с публикацией о работе россиянок на трансляциях для китайских зрителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации местных Telegram-каналов, уроженец Китая привлекал местных жительниц для эфиров в социальной сети WeChat, где они танцевали в открытых нарядах для зрителей из Китая.

Во время трансляций зрители просили девушек выполнить различные действия в обмен на денежные переводы. Среди ведущих были несовершеннолетние. Доход между участницами эфиров якобы распределял уроженец Китая.

Полиция проводит проверку, которая поможет определить законность таких действий. Результаты проверочных мероприятий находятся под контролем прокуратуры Октябрьского района Новосибирска.