В Новосибирске разрабатывают вирус для борьбы с раком

Сейчас в Новосибирске идут доклинические испытания вируса для борьбы с раком.

В Новосибирске начался этап доклинических испытаний нового вируса, предназначенного для лечения онкологических заболеваний. Работы ведутся специалистами лаборатории бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ под руководством академика РАН Сергея Нетесова. Об этом пишет портал АиФ-Новосибирск.

По словам ученого, испытания направлены на изучение нового рекомбинантного штамма аденовируса. Завершить доклинический этап планируется к концу 2025 года.

Доклинические испытания включают лабораторные тесты на клеточных культурах и животных моделях для оценки безопасности и эффективности будущего препарата. Этот этап обычно занимает от двух до трёх лет.

Напомним, что в Новосибирске создадут суперантибиотик