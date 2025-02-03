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общество

В Новосибирске разрабатывают вирус для борьбы с раком

Фото: Сиб.фм

Сейчас в Новосибирске идут доклинические испытания вируса для борьбы с раком.

В Новосибирске начался этап доклинических испытаний нового вируса, предназначенного для лечения онкологических заболеваний. Работы ведутся специалистами лаборатории бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ под руководством академика РАН Сергея Нетесова. Об этом пишет портал АиФ-Новосибирск.

По словам ученого, испытания направлены на изучение нового рекомбинантного штамма аденовируса. Завершить доклинический этап планируется к концу 2025 года.

Доклинические испытания включают лабораторные тесты на клеточных культурах и животных моделях для оценки безопасности и эффективности будущего препарата. Этот этап обычно занимает от двух до трёх лет.

Напомним, что в Новосибирске создадут суперантибиотик

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Валерия Митрохина
Журналист

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