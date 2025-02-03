82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 февраля, 09:12
пробки
5/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 97.81 | eur 102.1
82.76% -1.2
сегодня
03 февраля, 09:12
пробки
5/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 97.81 | eur 102.1
сегодня 07:18
общество

В Новосибирске умер главред журнала России «Сибирские огни» Михаил Щукин

Фото: Telegram-канал Андрея Травникова

Главный редактор старейшего литературного журнала России «Сибирские огни» Михаил Щукин умер в возрасте 71 года.

В своем Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о том, что Член Союза писателей России Михаил Щукин скончался в возрасте 71 года.

Известно, что он возглавлял издательский дом«Сибирская горница», а также с 2014-го года был главным редактором литературного журнала «Сибирские огни», который выпускается в Новосибирске с 1922-го года.

Напомним, что заместитель начальника УВДТ по СФО Юрий Дроздов умер в Новосибирске

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в