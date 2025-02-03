В Новосибирске умер главред журнала России «Сибирские огни» Михаил Щукин

Главный редактор старейшего литературного журнала России «Сибирские огни» Михаил Щукин умер в возрасте 71 года.

В своем Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о том, что Член Союза писателей России Михаил Щукин скончался в возрасте 71 года.

Известно, что он возглавлял издательский дом«Сибирская горница», а также с 2014-го года был главным редактором литературного журнала «Сибирские огни», который выпускается в Новосибирске с 1922-го года.

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