В Новосибирске за 5 тысяч рублей продают автограф Миланы Хаметовой

Автограф 14-летней звезды соцсетей был взят в августе 2023 года.

В Новосибирске выставили на продажу автограф знаменитой подростковой звезды Миланы Хаметовой. За него просят 5 тысяч рублей, а сибирячка подписала свою фотографию в августе 2023 года во время встречи с фанатами. Объявление появилось вчера, 1 февраля.

Милана Хаметова — российская поп-певица из Новосибирска, проживающая сейчас с матерью в Москве. Ей исполнится 15 лет 5 марта. В соцсетях у нее миллионы подписчиков. Сейчас она активно осваивает актерское мастерство. В прошлом году был выпущен фильм «Не одна дома», и вскоре зрители смогут увидеть его продолжение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.