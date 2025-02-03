В Новосибирской области ищут подрядчика для контроля ремонта моста через реку Тулу

Муниципальное казённое учреждение «Гормост» в Новосибирске объявило тендер на поиск подрядчика для контроля за ходом капитального ремонта моста через реку Тулу на улице Петухова.

Соответствующий контракт был размещён на сайте госзакупок 3 февраля.

Победитель электронного аукциона будет обязан до 10 ноября 2026 года контролировать соблюдение проектных решений, сроков ремонта и нормативных документов. В случае необходимости организация должна будет принимать меры для устранения дефектов, выявленных подрядчиком.

Заявки от участников торгов принимаются до 19 февраля 2025 года. Начальная цена контракта составляет 7 317 158 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что досрочные выплаты социальных пособий начались в Новосибирске.