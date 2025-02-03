В Новосибирской области начали проектирование инфраструктуры «СмартСити»

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 652 млн.

Акционерное общество «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (АО «АРЖС НСО») объявило конкурс на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, а также строительство объектов для создания инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в рамках инвестиционного проекта «Территория инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск».

Общая начальная цена контракта составляет 652 млн 354 тыс. рублей для выполнения работ по шести объектам инфраструктуры. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 февраля текущего года.

Перечень объектов включает:

1. Улично-дорожная сеть территории «СмартСити-Новосибирск» (стоимость работ — 76 млн 027 тыс. рублей).

2. Система водоснабжения территории «СмартСити-Новосибирск» (стоимость работ — 29 млн 785 тыс. рублей).

3. Система водоотведения территории «СмартСити-Новосибирск» (стоимость работ — 15 млн 454 тыс. рублей).

4. Система теплоснабжения территории «СмартСити-Новосибирск» (стоимость работ — 22 млн 630 тыс. рублей).

5. Канализационная насосная станция №1 территории «СмартСити-Новосибирск» (стоимость работ — 161 млн 753 тыс. рублей).

6. Локальные очистные сооружения поверхностного стока территории «СмартСити-Новосибирск» (стоимость работ — 346 млн 702 тыс. рублей).