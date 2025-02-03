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проиcшествия

В Новосибирской области произошло массовое ДТП из-за гололедицы

Фото: ACT-54

Семь автомобилей столкнулись на трассе в направлении Новосибирска.

По данным группы ACT-54 группы ВКонтакте, вчера, 2 февраля 2025 года, на 176-м километре трассы Р-256 произошла массовая авария.

В результате гололедицы на дороге столкнулись сразу семь машин. С видеорегистратора одного из автомобилей видно, как седан Nissan Bluebird занесло и раскрутило в сторону, из-за чего он буквально впечатался в хэтчбек Toyota Vitz.

Напомним, что с 1 февраля владельцам старых авто в Новосибирске грозят повышенные штрафы

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Валерия Митрохина
Журналист

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