В Новосибирской области собираются провести восемь соревнований международного уровня

Новосибирская область готовится к насыщенному спортивному сезону 2025 года, который включает 1106 мероприятий разного уровня.

По поручению губернатора региона Андрея Травникова был составлен оптимальный календарь, учитывающий интересы как профессионалов, так и любителей спорта.

В 2025 году состоятся 8 международных, 105 всероссийских, 75 межрегиональных и 921 региональных соревнований. Среди новых мероприятий региона – «Фонбет Неделя звезд хоккея», Кубок Вызова, международные турниры по снежному волейболу, каратэ и биатлону. Также планируется проведение первенств России по самбо и гиревому спорту, чемпионата страны по подводному спорту и турнира по фехтованию.

Кроме того, будет организовано более 200 физкультурных акций, включая фестивали ГТО, что позволит жителям региона активно участвовать в спортивной жизни. Министерство физической культуры и спорта региона отметило важность таких мероприятий для популяризации здорового образа жизни и достижения национальных целей развития.