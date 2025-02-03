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общество

В Новосибирской области собираются провести восемь соревнований международного уровня

Фото: правительство Новосибирской области

Новосибирская область готовится к насыщенному спортивному сезону 2025 года, который включает 1106 мероприятий разного уровня.

По поручению губернатора региона Андрея Травникова был составлен оптимальный календарь, учитывающий интересы как профессионалов, так и любителей спорта.

В 2025 году состоятся 8 международных, 105 всероссийских, 75 межрегиональных и 921 региональных соревнований. Среди новых мероприятий региона – «Фонбет Неделя звезд хоккея», Кубок Вызова, международные турниры по снежному волейболу, каратэ и биатлону. Также планируется проведение первенств России по самбо и гиревому спорту, чемпионата страны по подводному спорту и турнира по фехтованию.

Кроме того, будет организовано более 200 физкультурных акций, включая фестивали ГТО, что позволит жителям региона активно участвовать в спортивной жизни. Министерство физической культуры и спорта региона отметило важность таких мероприятий для популяризации здорового образа жизни и достижения национальных целей развития.

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Игорь Кириченко
Журналист

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