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общество

В Новосибирской области выявили более 150 нарушений миграционного законодательства

Фото: МВД

В основном иностранные граждане въезжали в Сибирский федеральный округ с целью трудовой деятельности.

В период с 27 января по 2 февраля в Новосибирскую область въехали 7022 иностранных граждан, выехали — 6727 человек. Об этом сообщил начальник управления МВД по Новосибирской области Андрей Кульков, пишет «Прецедент».

Основной целью въезда иностранцев в Сибирский федеральный округ была трудовая деятельность. В то же время сотрудники правоохранительных органов проводили рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. Они проверили 18 объектов, вынесли решения о депортации трех иностранцев и выдворении 12.

В ходе рейдов было выявлено более 150 нарушений миграционного законодательства.

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Игорь Кириченко
Журналист

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