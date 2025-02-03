В Новосибирской области выявили более 150 нарушений миграционного законодательства

В основном иностранные граждане въезжали в Сибирский федеральный округ с целью трудовой деятельности.

В период с 27 января по 2 февраля в Новосибирскую область въехали 7022 иностранных граждан, выехали — 6727 человек. Об этом сообщил начальник управления МВД по Новосибирской области Андрей Кульков, пишет «Прецедент».

Основной целью въезда иностранцев в Сибирский федеральный округ была трудовая деятельность. В то же время сотрудники правоохранительных органов проводили рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. Они проверили 18 объектов, вынесли решения о депортации трех иностранцев и выдворении 12.

В ходе рейдов было выявлено более 150 нарушений миграционного законодательства.