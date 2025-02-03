В Новосибирскую область придут морозы с 6 февраля

Морозы накроют регион.

По данным синоптиков портала meteovesti.ru, сегодня днем в Новосибирской области прогнозируется температура воздуха от -12 до -17 градусов. Ветер будет слабый.

В ночь на вторник, 4 февраля, температура воздуха поднимется до -10 градусов. Днем потеплеет до -5 градусов.

5 февраля ожидается температура от -10 до -13 градусов.

В ночь на четверг столбики термометров опустятся уже до -23 градусов. Днем 6 февраля ожидается до -16 градусов.

В пятницу, 7 февраля, ночью столбики термометров покажут от -23 до -25 градусов. Днем поднимется до -17 градусов.

Напомним, что спортсмены из Новосибирска пропали в Волгограде после атаки беспилотников