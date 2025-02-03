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общество

Житель Новосибирска предложил сторублевку за один миллион

Фото: сайт объявлений

Местный житель в шутку опубликовал объявление о продаже сторублевки за миллион и сразу же собрал почти 500 просмотров.

В Новосибирске появилось объявление о продаже сторублевки с серийным номером АА 2022 года за один миллион рублей. Купюра из новой серии, посвященной федеральным округам России, изображает Спасскую башню, парк «Зарядье» и МГУ.

После того как объявление собрало почти 500 просмотров, продавец решил объяснить, что на самом деле это была лишь шутка.

Напомним, что житель Новосибирска продает старинный медальон за 500 тысяч рублей

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Валерия Митрохина
Журналист

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