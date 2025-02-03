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общество
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«Золотой мяч» приехал в Кольцово

Фото МБОУ "Лицей Технополис"

Основатель и руководитель школы вратарей им. Л.И. Яшина Василий Фролов, который приходится легендарному футболисту родным внуком, посетил кольцовский «Лицей Технополис» вместе с директором новосибирской футбольной школы «Динамо» Алексеем Краснокутским. Также во встрече принял участие мэр наукограда Николай Красников.

«Был рад приветствовать гостей у себя в кабинете и за чаем поговорить о великом дедушке Василия Сергеевича, вспомнить его легендарного друга – бразильца Пеле», – комментирует итоги встречи Красников.

Фото «Золотой мяч» приехал в Кольцово 2

Сами лицеисты интересовались буквально всем – к микрофону в актовом зале выстроилась огромная очередь желающих задать вопрос внуку «самого Яшина». Им было интересно узнать, как началась футбольная жизнь гостей, какими призами и медалями они дорожат, есть ли у них значки ГТО. И истории из жизни Льва Яшина, разумеется, тоже.

Все желающие, включая Николая Красникова, смогли подержать в руках знаменитый «Золотой мяч», главную индивидуальную награду в мировом футболе, которую Яшин получил как вратарь столетия. А его внук подарил лицеистам футбольный мяч со своим автографом и буклет о его великом дедушке. И сам в ответ получил спортивные подарки от наукограда Кольцово.

Фото «Золотой мяч» приехал в Кольцово 3

Финалом встречи стала совместная фотосессия лицеистов и внука легендарного вратаря.

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Галина Дидан
Журналист

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