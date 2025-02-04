40% автовладельцев Новосибирска назвали расходы на ОСАГО «существенными»

Аналитики «Авито Авто» провели исследование, в котором изучили расходы 10000 россиян на содержание личного транспорта. Большинство автовладельцев выразили желание сэкономить как на регулярных, так и на экстренных затратах на машину.

Исследование показало, что самыми предсказуемыми статьями расходов для автовладельцев оказались топливо (44%), ОСАГО (41%) и плановое ТО (28%). 22% респондентов отметили, что ни одна из статей расходов не соответствует их ожиданиям.

Особое внимание в исследовании было уделено отношению автовладельцев к расходам на ОСАГО. Эта категория затрат оказалась на четвертом месте среди тех, которые автовладельцы хотели бы сократить (28% опрошенных).

Значительное влияние на «адекватность» расходов на ОСАГО, как показало исследование, влияет возраст автомобилистов. Среди молодых людей до 24 лет 36% автовладельцев считают расходы на ОСАГО «соответствующими ожиданиям», тогда как в старшей возрастной группе их доля составила 53%. Зависит отношение к ОСАГО и от места жительства респондентов. Так, в среднем по СФО доля тех, что считает расходы на ОСАГО соответствующими ожиданиям, равна 53%, а в отдельно взятом Новосибирске их оказалось 40%.

При этом 57% опрошенных сказали, что тратят на ОСАГО до 10 тысяч рублей в год, еще 22% – от 10 до 15 тысяч рублей. В сумму более 25 тысяч рублей ОСАГО обходится 9% респондентов. Таким образом, средний тариф ОСАГО по стране составил в минувшем году 11 249 рублей в год. В Сибири – 10 747 рублей.

Что касается возможностей сэкономить, то большинство автовладельцев хотели бы сократить расходы на топливо (45% участников опроса), внеплановый ремонт (39%) и дополнительные необязательные расходы, вроде платной парковки, мойки и хранения шин (31%). И только 12% опрошенных заявили, что не планируют экономить на обслуживании автомобиля.

«Результаты исследования наглядно показывают, что автовладельцы внимательно отслеживают свои расходы на содержание автомобиля и ищут возможности для их оптимизации. Особенно важно, что значительная часть респондентов отмечает существенность затрат на ОСАГО в общей структуре расходов. Именно поэтому мы стремимся предложить решения, которые помогут нашим пользователям эффективнее управлять расходами на автомобиль. В частности, сейчас мы компенсируем стоимость полиса ОСАГО при покупке автомобиля в сервисе Селект. Это особенно актуально сегодня, когда покупатели стремятся к разумной экономии без ущерба для качества и безопасности», – отметил руководитель направления «Транзакционная модель» в «Авито Авто» Эдуард Ефремов.