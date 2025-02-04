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общество

65 переездов планирует отремонтировать ЗСЖД в Новосибирской области в 2025 году

Фото Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта в Новосибирской области в 2025 году запланированы ремонтные работы на 65 железнодорожных переездах. В 2024 году железнодорожники отремонтировали 63 переезда.

В числе планируемых работ на этот год: асфальтирование проезжей части, укладка резинокордового покрытия, техническое перевооружение устройств заграждения проезда.

Всего в Новосибирской области в границах ЗСЖД работают 139 железнодорожных переездов. Чтобы снизить риск возникновения ДТП, сотрудники магистрали не только следят за техническим состоянием переездов, но и регулярно проводят профилактические акции, информационную работу, рейды совместно с ГИБДД, инструктажи для водителей на автопредприятиях.

Отметим, что с начала 2024 года в регионе не было зафиксировано случаев ДТП на переездах.

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Галина Дидан
Журналист

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