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общество

Блондинка из Новосибирска продает с аукциона девственности почти за 300 000 рублей

Фото: Скриншот с сайта

В Новосибирске разместили объявление о продаже девственности.

В Новосибирске на одном из сайтов появилось объявление, в котором 26-летняя девушка под никнеймом Anna предложила свою девственность почти за 300 тысяч рублей. На это обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

В объявлении указано, что девушка рассматривает два варианта знакомства: «отношения по расчету» или «постоянные отношения». Она также сообщила, что не курит, увлекается литературой, утренними пробежками и йогой.

В анкете Anna отметила, что для знакомства предпочитает спокойное место, где никто не будет мешать.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске студентка юридического факультета продаёт девственность за 15 000 долларов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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