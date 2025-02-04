«Чтобы страна стала лидером в сфере БПЛА». Как в Новосибирске учат управлять дронами детей-инвалидов

В Новосибирске работает уникальный проект, где дети с ограниченными возможностями здоровья учатся управлять дронами. О том, как зародилась эта идея, с какими сложностями пришлось столкнуться и почему спортивные федерации пока не признают эти соревнования, рассказал Сиб.фм Андрей Андреев, руководитель программы «Адаптивные дроны».

От аэротрубы к дронам: как всё началось

— Андрей, как появилась идея адаптивных дронов?

— В 2022 году мы выиграли грант на занятия с детьми с особенностями здоровья в аэротрубе. По итогам этих тренировок одна девочка с ментальными расстройствами стала чемпионкой России. Мы были очень рады, хотели продолжать, но грант закончился, а найти новое финансирование в 2023 году не удалось.

В то же время мы искали, как интегрировать детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. С этой проблематикой работаем с 2018 года. Дети с ОВЗ учатся по специальным программам, часто медленнее своих сверстников, что приводит к отставанию и трудностям в жизни.

Летом 2023 года на форуме «Архипелаг» в Новосибирске мы увидели дроны. Полёты, IT – всё это идеально подходило для нашей задачи. Мы обратились в спортивную школу, предложили открыть адаптивное направление, и с декабря 2023 года начали работу.

Как дети учатся управлять дронами

— Насколько сложно научить ребёнка с особенностями здоровья пилотировать дрон?

— Сначала было безумно тяжело. Несмотря на наш опыт, методики не существовало – мы шли методом проб и ошибок. Год назад нам было сложно, сейчас – нет. Подростки уже садятся за пульт и поднимают дрон в воздух.

Главная проблема – помещение. Для занятий нужно пространство, оборудованное для полётов. Плюс цена: хороший дрон стоит 14–15 тысяч рублей, а если он падает и разбивается, восстановлению не подлежит.

Обучение мы строим каскадным методом. Сначала ребёнок осваивает симулятор – это занимает 2–3 месяца. Но потом ему становится скучно: он хочет поднять в воздух реальный дрон.

— Существуют ли специальные технологии, которые помогают детям управлять беспилотниками? Например, голосовое управление?

— Пока нет. Мы используем стандартные дроны заводского производства, потому что собрать самому или купить готовый – одинаково по стоимости. К тому же найти механиков, которые умеют их собирать и ремонтировать, очень сложно.

Истории, которые вдохновляют

— Были ли случаи, когда участие в вашей программе стало для ребёнка чем-то большим, чем просто обучением?

— Конечно. Мы всегда начинаем с собственных детей: испытываем методики, корректируем их. Например, моя дочь Варвара. Ей 13 лет, у неё серьёзные проблемы с речью, по сути, она не говорит. Училась 5 лет на индивидуальном обучении.

В пятом классе попробовала перейти в обычный класс, но не смогла адаптироваться. Два месяца она боролась, но в итоге вернулась на индивидуальное обучение. Тем не менее, попытка была.

Зато в другом направлении она преуспела: Варвара – чемпионка России по парашютному спорту в аэротрубной дисциплине. А теперь она управляет дроном.

— Возможна ли ситуация, при которой дети, которых вы обучаете, смогут в будущем работать с беспилотниками профессионально?

— Мы к этому и идём. Мой старший сын пишет диплом по дронам. Сейчас крупные компании тестируют доставку грузов дронами. Россия тоже хочет развивать это направление: президент поставил задачу, чтобы к 2032 году страна стала лидером в сфере БПЛА.

Как мы сейчас летаем на дронах: пишем заявку в Росавиацию, нам дают разрешение на какой-то отрезок времени в определенный день, мы летаем. А сейчас хотят сделать так, чтобы мы, как пилоты самолётов, заявляли диспетчеру.

Скоро будем презентовать проект на чемпионате «Абилимпикс». Это идея для экстренной помощи: дроны будут прилетать на место ДТП. Представьте, машины столкнулись на трассе, нет аптечки, спасатели не могут проехать. Счёт идёт на секунды. Мы на дронах залетаем, делаем сразу два момента: организатор спасательной операции оценивает обстановку; сбрасываем аптечки, люди начинают оказывать друг другу помощь.

Напомню, что с 2023 года аптечка не является обязательным атрибутом у водителя.

Критика и стереотипы

— Многие считают, что технологии можно использовать не только во благо. Как вы относитесь к тому, что навыки, которым вы обучаете детей, теоретически могут применяться в военной сфере?

— Острый карандаш тоже во вред можно использовать, правильно? В школах в одно время это была серьёзная проблема, когда дети карандашом могли столько вреда здоровью причинить. Однако мы карандаши не запрещаем. У любой медали есть две стороны.

— Сталкивались ли вы с критикой? Например, от родителей, которые сомневаются, что их дети способны на это?

— Конечно. На некоторых встречах на меня смотрят как на фантазёра.

Многие не верят, что ребёнок с ОВЗ может управлять дроном. Кто-то считает, что такие дети вообще не должны этим заниматься. Мне говорили, что обучение должно быть комфортным. Я с этим не согласен. Учёба – это выход из зоны комфорта, иначе в чём смысл?

Один центр, который занимается социализацией детей с аутизмом и нарушением слуха, рассказывал, что их цель – научить ребёнка вызывать такси, приготовить еду, сходить в магазин. Я задал вопрос: «А если у него будет много денег, он сможет вызвать такси?» Конечно, сможет. Его даже могут на руках донести до машины за отдельную плату. Так почему бы не помочь ему стать профессионалом, чтобы он зарабатывал и мог позволить себе комфортную жизнь?

Как попасть в проект?

— Если родитель хочет привести ребёнка на занятия, что для этого нужно?

— Обучение бесплатное. Нам предоставляют оборудование, спортивные школы дают помещения. Мы работаем на базе школы «ТЭИС» – Технический, экстремальный и интеллектуальный спорт.

Никаких особых требований нет. Единственное, что важно – вовлечённость родителей. Если они готовы поддерживать ребёнка в процессе обучения, мы с радостью его примем.

Команда и перспективы

— Сколько человек в вашей команде?

— Я, моя супруга и механик. Также нам помогает Центр Беспилотных Технологий – у них есть специалисты, которые занимаются ремонтом дронов.

— А вы сами как учились управлять дронами?

— По образованию я юрист. В 2022 году закончил курсы БПЛА в Томском университете. В 2024 году мы с женой прошли обучение в Чайковской академии физической культуры и спорта.

Но главная проблема не в обучении. Сейчас нет адаптивных гонок дронов. Федерация не хочет нас признавать, поэтому наши пилоты не могут получать разряды и официальные звания. Мы или будем ждать признания, или создадим свою федерацию с нуля.

— Есть ли подобные проекты в других городах?

— Нет, только в Новосибирске. В октябре 2023 года официально заявили о направлении, а в феврале 2025-го начнём исследование, чтобы составить портрет пилота дронов.

Нужно провести исследование, чтобы понимать по человеку: кто пилот, кто механик. Мы готовы обучать дистанционно детей из других городов. Опять же, важно, чтобы родители на первых порах помогали, чтобы был хотя бы один помощник.