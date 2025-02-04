Мэр Новосибирска поддержал увеличение временного лимита по бесплатной парковке до 30 минут

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании поручил завершить разработку муниципальной информационной системы по управлению платными парковками до конца июня 2025 года. Она позволит контролировать использование парковочного пространства и оперативно наказывать нарушителей. Также глава города поддержал предложение увеличить бесплатное время пребывания на парковке до 30 минут.

«Необходимо усилить контроль использования платного муниципального парковочного пространства. Надо уходить от тетрадочного учёта. Ставлю задачу до конца июня разработать проект муниципальной информационной системы, которая свяжет воедино всё платное парковочное пространство. Продумать, в какие дни и при каких условиях эти места будут бесплатными, предусмотреть места для особых категорий граждан, чтобы всем жителям было удобно, – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев. – Притяжение транспортных потоков к центру будет всегда. Все мегаполисы регулируют эти потоки через механизм платных парковок».

Автоматизированную информационную систему управления платными парковочными местами города Новосибирска разрабатывает служба эксплуатации и развития парковочного пространства совместно с департаментом связи и информатизации мэрии города Новосибирска. Запуск этой системы и её интеграция с информационными системами других служб позволит более эффективно привлекать нарушителей к ответственности.

За 2024 год парковками на улично-дорожной сети воспользовались более 650 тысяч автомобилистов. При этом фиксируется большое количество нарушений правил парковки. По словам первого заместителя мэра города Новосибирска Иосифа Кодалаева, работу с нарушителями осложняет ручной способ получения данных от ГИБДД о транспортном средстве и его владельце, а также ручной способ подготовки постановлений о наложении административного наказания и их отправка Почтой России. Перевод этой работы в электронный формат позволит существенно повысить её эффективность.

Помимо разработки информационной системы, муниципалитет ведёт работу по увеличению количества платных парковочных мест в городе.

«В Новосибирске на сегодня 808 муниципальных платных парковочных мест. Но для двухмиллионного города этого недостаточно. Есть задача – разработать план развития муниципального парковочного пространства, в результате реализации которого количество платных парковочных мест на территории улично-дорожной сети Новосибирска должно увеличиться», – отметил мэр Максим Кудрявцев.

В число платных муниципальных парковок включены как обособленные плоскостные парковки со шлагбаумами, так и парковочные места вдоль улиц. К первым относятся парковочные территории, расположенные по адресам: ул. Гоголя, 18, ул. Орджоникидзе, 18б, Красный проспект, 165 (ДК «Прогресс»). Их общая вместимость – 210 мест. Ко вторым относятся 10 участков вдоль Красного проспекта, оборудованные комплексами автоматической фотофиксации, общим объёмом 598 парковочных мест.

Перспективный план развития муниципального платного парковочного пространства предусматривает увеличение числа парковок почти на 300 мест за счет оборудования новых парковочных пространств по следующим адресам:

– ул. Красный проспект, 165 (переоборудование плоскостной парковки);

– ул. Гоголя (от ул. Советской до ул. Каменской);

– ул. Фрунзе в районе домов 226/1-234/1;

– ул. Кирова, 25.

На оперативном совещании глава города Максим Кудрявцев поддержал предложение об увеличении бесплатного временного интервала пребывания на платной парковке с 15 до 30 минут.

«Предложение об увеличении временного интервала с 15 до 30 минут полностью поддерживаю. Это достаточное время, чтобы совершить первоочередные действия. Самое главное – доведите всю информацию об изменениях режима работы парковок до жителей, как только соответствующие решения будут приняты», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.