Мэр Новосибирска поставил задачу по капремонту 20 школ в рамках госпрограммы «Развитие образования» в 2025 году

Мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании поставил задачу продолжить работу по созданию школьных мест в Новосибирске, в том числе в рамках реализации государственной программы «Развитие образования», по которой проводится капитальный ремонт образовательных учреждений города.

«В 2024 году департамент образования мэрии Новосибирска в полном объеме выполнил поставленные перед ним задачи. Своевременно был сдан лицей № 185, качество которого высоко оценили в правительстве Российской Федерации. Не так давно сдали 57-ю школу в Дзержинском районе на ул. Авиастроителей. Хорошее решение было найдено департаментом для 9-го лицея, где школу дополнительного образования перенесли в другую локацию, а в здании провели ремонт и сделали начальную школу, разгрузив основной корпус, – отметил мэр Кудрявцев. – Кроме этого, за счет переоборудования помещений действующих образовательных учреждений за прошедший год создано более 2 тысяч дополнительных школьных мест. Тем самым мы сняли напряженность в этих микрорайонах. В 2025 году работа по созданию школьных мест продолжится, в том числе по госпрограмме будут капитально отремонтированы 20 образовательных учреждений».

В государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» в Новосибирске на данный момент включен капитальный ремонт 21 образовательной организации. Ученики десяти из них на время проведения работ распределены по другим школам, в четырех учащихся перевели в другие учреждения частично, в семи школах ремонт проводится без прерывания учебного процесса. В 2024 году со значительным опережением срока был закончен капитальный ремонт школы № 77, что позволило учебному заведению 1 сентября начать учебный год в обновленном здании.

На проведение капитального ремонта образовательных учреждений в 2024–2025 годах предусмотрено финансирование на сумму 2,3 млрд рублей, лимиты прошлого года составили 1,023 млрд рублей. Работы были выполнены в полном объеме – доложил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев. По его словам, в этом году может потребоваться корректировка бюджета, поскольку проектно-сметная документация проходила экспертизу в 2022 году. «За это время изменения в ценовой политике произошли во всех сферах, и чтобы завершить все работы в срок, понадобится дофинансирование. Мы прорабатываем этот вопрос с министерством образования Новосибирской области, а также с правительством Российской Федерации», – отметил Рамиль Ахметгареев.

Ремонтные работы в образовательных учреждениях в соответствии с заключенными контрактами должны полностью завершиться до конца 2025 года. При этом в 16 школах из 20 капитальный ремонт планируют закончить до 1 сентября.