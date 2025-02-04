Народные приметы 4 февраля: что можно и нельзя делать

4 февраля по народному календарю отмечается Тимофеев день, также известный как Тимофей-полузимник.

В этот день зимний период проходит свою половину, что и дало повод назвать его «полузимником». В народе считается, что на Тимофея часто бывают сильные морозы, так называемые тимофеевские, которые обычно сильнее крещенских, но продолжаются всего несколько дней, после чего наступает небольшой морозец.

С этого дня крестьяне начинают подготовку к весенним полевым работам. Также в этот день лечили грыжу и пчеловоды проверяли улья, чтобы убедиться, что насекомые не замерзли. Девушки катались с горок, считая, что та, кто скатится дальше всех и не упадет, будет иметь самый высокий урожай льна.

Существуют и народные приметы. В этот день не рекомендуется рисковать, играть в азартные игры, выносить мусор, поскольку с ним может уйти и счастье. Также не следует заниматься рукоделием, вступать в открытые конфликты, сквернословить или лениться.