Новосибирский ХК «Сибирь» разгромил «Амур» со счетом 5:1

Хоккейный клуб «Сибирь» во вторник, 4 февраля, провел второй матч дальневосточного выезда, встретившись с хабаровским «Амуром».

Счет в игре был открыт уже на 36-й секунде — хозяева льда отправили шайбу в ворота новосибирцев. В первом периоде «Амур» создал несколько опасных моментов, но вратарь «Сибири» Денис Костин отразил броски соперников.

Во втором периоде «Сибирь» сравняла счет благодаря голу Владислава Кары. Позднее Тейлор Бек вывел команду вперед.

В третьем периоде Кирилл Рассказов увеличил преимущество, затем отличился Брендан Лайпсик. Окончательный счет 1:5 установил Никита Коротков, дважды поразив ворота «Амура».