Новосибирцы вошли в список лидеров по объему вкладов

Объем вложений в Новосибирской области на душу населения превысил 350 тысяч рублей.

Средний размер депозита жителя области составляет 357,3 тысячи рублей, что ставит регион на 19-е место в общероссийском рейтинге, составленном Центром экономических исследований «РИА Рейтинг». Этот показатель превышает средние значения по другим сибирским регионам.

Лидером по объему вкладов остаются жители Москвы, чьи средние депозиты достигают 1,746 млн рублей. На втором месте Санкт-Петербург, где средний вклад составляет 821 тысячу рублей. Тройку лидеров замыкает Ненецкий автономный округ с показателем 631,5 тысячи рублей, однако здесь за последний год наблюдается снижение вкладов на 2,7%.

В числе сибирских регионов Новосибирская область занимает лидирующие позиции, опережая соседей на 20 позиций. За областью следуют Томская область, Красноярский край, Иркутская область, Омская область и Кемеровская область.

Минимальный размер вклада зафиксирован в Республике Тыва, где средний депозит составляет всего 99 тысяч рублей.