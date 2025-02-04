Поликлиника, построенная в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в городе Обь, начнёт приём пациентов 5-го февраля

Губернатор Андрей Травников во время выездного совещания проконтролировал готовность новой поликлиники к работе.

Здание на 550 посещений в смену построили в быстрорастущем микрорайоне «Геодезия» по национальному проекту «Здравоохранение» – в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».



Сегодня глава администрации Оби Павел Буковинин доложил Губернатору об исполнении его поручения по обеспечению транспортной и пешей доступности нового объекта здравоохранения.



Учитывая, что новая поликлиника – объект долгожданный, важно продумать вопросы с дорóгой, общественным транспортом, парковкой – такие задачи ставил Андрей Травников во время предыдущих выездных совещаний на площадке.



Сегодня главе региона доложили: оборудованы тротуары, пешеходные переходы, светофоры, остановочные пункты и парковка. Бесплатный маршрут №5 соединяет все части города Обь, и люди могут добраться до поликлиники, школы, детского сада, больницы и спорткомплекса в микрорайоне «Геодезия». Также работают три платных маршрута, которыми можно доехать до поликлиники.



Андрей Травников подчеркнул: «Всё, что сделано по городу Обь, по доставке и доступности, проработано. Но с учётом того, что сюда прикреплены ещё жители Коченёвского района, к ЦАОП, надо продумать всё для того, чтобы и им было удобно сюда добираться. С завтрашнего дня поликлиника начинает принимать пациентов, и через неделю вы обратную связь уже получите. Надо проанализировать отзывы, учесть, что неудобно и что нужно поправить. Особое внимание надо уделить безопасности школьников», – отметил Губернатор.



Добавим, что в микрорайон «Геодезия» ходит автобус №122, следующий маршрутом Площадь Маркса – Геодезическая, а также есть станция электрички «Аэрофлот».



Поликлиника укомплектована врачебным и средним медицинским персоналом в полном объёме, доложил Губернатору главный врач Новосибирской районной больницы №2 Александр Лацких. Он пояснил, что в этой части города Обь никогда не существовало таких учреждений здравоохранения. В штат поликлиники набраны новые специалисты, в том числе узкого профиля.



Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий добавил, что национальный проект «Здравоохранение» не заканчивается: «Он плавно переходит в новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», и в рамках этого большого проекта продолжится строительство, модернизация и укрепление материально-технической базы первичного звена – до 2030 года».



Напомним, что благодаря нацпроектам, региону удалось выйти на такие объёмы строительства и ремонта объектов социальной сферы, здравоохранения, образования, которых в Новосибирской области не было десятилетия. Из федерального бюджета в рамках реализации нацпроектов за шесть предыдущих лет привлечено более 110 млрд рублей. Общий объём – более 230 миллиардов рублей. Только за 2024 года регион выполнил мероприятия нацпроектов на 33,3 млрд рублей по 46 направлениям.



В частности, была проведена реконструкция зданий поликлиник Колыванской и Краснозерской ЦРБ. Кроме поликлиники в Оби, построена поликлиника в Чулыме. Завершён капитальный ремонт врачебных амбулаторий в селе Прокудское (Коченёвский район) и селе Лебедёвка (Искитимский район). Продолжается строительство детской поликлиники в Барабинске.



На 2025-й год запланирован капитальный ремонт ещё нескольких учреждений. Будет приобретено 1442 единиц медицинских изделий (оборудования), 339 единиц автомобильного транспорта в медицинские организации.



На реализацию новых национальных проектов в 2025 году Новосибирская область планирует направить более 31 млрд рублей по 42 региональным проектам. Самые масштабные из них – «Инфраструктура для жизни», «Молодёжь и дети», «Продолжительная и активная жизнь».