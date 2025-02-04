Поликлиника в Оби Новосибирской области начнет работу 5 февраля

Здание медучреждения построено в микрорайоне «Геодезия» в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Поликлиника в городе Обь Новосибирской области начнёт приём первых пациентов 5 февраля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Медицинское учреждение построено в микрорайоне «Геодезия» в рамках национального проекта «Здравоохранение». Поликлиника рассчитана на 550 посещений за смену и укомплектована врачебным и средним медицинским персоналом, в том числе специалистами узкого профиля.

4 февраля губернатору области Андрею Травникову доложили, что возле поликлиники были завершены работы по обустройству тротуаров, парковки, светофоров и остановочного пункта для обеспечения транспортной и пешей доступности.