Министерство обороны России сообщает о ходе специальной военной операции.

Группировка войск «Север» на Харьковском направлении нанесла поражение формированиям двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Уды и Охримовка. Противник потерял до 35 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии.

Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике противника в районах Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, а также были уничтожены бронетранспортер, семь пикапов и пять орудий артиллерии.

Группировка войск «Юг» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Дроновка, Орехово-Василевка, Часов Яр и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери составили до 220 военнослужащих, а также были уничтожены два склада боеприпасов.

Группировка войск «Центр» продолжила наступление, нанеся поражение формированиям ВСУ и национальной полиции Украины в районах Дзержинск, Лысовка, Котлино и других. Противник потерял до 520 военнослужащих и несколько боевых машин.

Группировка войск «Восток» продолжила продвижение, нанеся поражение формированиям танковой и механизированных бригад ВСУ в районах Раздольное, Бурлацкое, Новополь и других. Потери противника составили свыше 150 военнослужащих.

Группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике в районах Малые Щербаки Запорожской области и других. Противник потерял до 70 военнослужащих.

Также нанесены удары по объектам энергетики, инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов, а также сбит украинский самолет Су-27. В ходе операции уничтожено значительное количество военной техники, включая самолеты, вертолеты и беспилотники.