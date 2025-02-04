Пять человек погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области. Что известно о жуткой аварии в Усть-Тарке — ОНЛАЙН

Жуткая авария произошла днем 4 февраля на трассе между Усть-Таркой и Богословкой в Новосибирской области. Лоб в лоб столкнулись Mazda 3 и ВАЗ-2107. Пять человек погибли на месте. Еще трое получили тяжелые травмы. Сиб.фм ведет текстовую онлайн-трансляцию. Следите за обновлениями.

Что известно?

По данным регионального ГУ МВД, трагедия произошла около 12:00 4 февраля на 6-м километре трассы К-20 «Усть-Тарка – Татарск». На высокой скорости легковые автомобили столкнулись лоб в лоб. Удар был настолько мощным, что кузовы смяло, а людей пришлось доставать спасателям.

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В результате аварии погибли пятеро человек, включая водителя ВАЗа. предварительно, мужчина работал трактористом в Усть-Тарке. Вместе с ним в машине находились его жена и сын — все трое скончались. Еще трое выживших получили серьезные травмы и доставлены в больницу.

«Прокуратурой Усть-Таркского района организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей», — сообщили в ведомстве.

Причины ДТП выясняются. По одной из версий, один из водителей мог выехать на встречную полосу.

Обновлено в 15:30

Как сообщили в СУ СКР по региону, следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства трагедии. По ее итогам примут процессуальное решение.

Скриншот из видео в ТГ-канале СУ СКР по НСО

Обновлено в 15:40

Жуткими кадрами с места происшествия делятся в соцсетях.

Скриншоты из видео в ТГ-канале ACT-54 Black

Обновлено в 15:48

В Усть-Таркской ЦРБ рассказали корреспонденту Сиб.фм о состоянии пострадавших после аварии. По словам заместителя главного врача, трое пациентов поступили с тяжелыми травмами.

«Множественные переломы, ушибы, ссадины. Это все, что можем сказать сейчас. О прогнозах говорить пока рано. Пациентам оказывается вся необходимая помощь», — отметила врач.

Обновлено в 16:01

В Госавтоинспекции Новосибирской области сообщили подробности аварии в Усть-Таркском районе.

По предварительной информации, 42-летний водитель Mazda 3 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21074. В результате ДТП погибли оба водителя, а также пассажир иномарки и двое человек, находившихся в ВАЗе.

Еще трое человек — один из Mazda и двое из ВАЗа — доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии.