Рейтинг работодателей России за 2024 год: результаты для Новосибирской области

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представила результаты Рейтинга работодателей России за 2024 год.

В числе финалистов из Новосибирской области оказалось 51 компания, что на 13% больше по сравнению с 2023 годом.

В этом году в рейтинге участвуют 1 729 компаний, что на 15% больше, чем в 2023 году. В голосовании приняли участие 131 тыс. человек, которые отдали 686 тыс. голосов за компании из различных регионов России, включая 16 668 голосов за компании из Новосибирской области. Рейтинг охватывает 40 отраслей и 72 региона страны.

В числе крупнейших работодателей страны в категории с численностью персонала более 5 000 человек лидируют Альфа-Банк, Банк ВТБ и X5 Group. Из Новосибирской области в эту категорию вошли компании СДЭК (102 место) и ROSSKO (135 место).

В категории крупных компаний с численностью от 1 001 до 5 000 человек первыми стали «Лаборатория Касперского», игорная зона «Красная Поляна» и компания LevelGroup. В числе финалистов этой категории из Новосибирской области — 2ГИС (5 место), Siberian Wellness (150 место), FIT SERVICE (175 место), Сибирский Гурман (213 место) и Банк Левобережный (311 место).

В категории средних компаний победил аудиовизуальный сервис Иви. Также в рейтинг вошли 25 компаний из Новосибирской области, среди которых Сибалюкс (60 место), Дентал-Сервис (80 место) и GreenwayGlobal (96 место).

В категории небольших компаний на первом месте находится CROSS TECHNOLOGIES, на втором — TS Solution, а на третьем — новосибирская компания «Дом строй». В этой категории представлено 19 компаний из Новосибирской области.

В субрейтинге по оценке бывших сотрудников среди компаний из Новосибирской области выделяется Интел Коллект, занявший 22 место.