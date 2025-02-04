82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 февраля, 13:30
пробки
5/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 99.94 | eur 102.4
82.76% -1.2
сегодня
04 февраля, 13:30
пробки
5/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 99.94 | eur 102.4
сегодня 12:14
общество

Россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя в этом году

Фото: Сиб.фм

В 2025 году россиян ожидает единственная шестидневная рабочая неделя.

Как сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина для РИА Новости, в 2025 году ожидается только одна шестидневная рабочая неделя и она придется на конец года.

Так, рабочие дни начнутся 27 октября и завершатся 1 ноября. Это связано с переносом выходного с субботы на понедельник, 3 ноября.

Таким образом, праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся со 2 по 4 ноября и будут трехдневными, а 1 ноября будет сокращенный рабочий день.

Напомним, что зарплаты в Новосибирской области выросли на 13%

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в