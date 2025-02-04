Состояние базы Алика Тульского обеспокоило ученых из Новосибирска

Новосибирские ученые переживают за состояние базы Алика Тульского.

Новосибирские ученые обеспокоены состоянием лыжной базы имени Алика Тульского, в связи с чем обратились к мэру города Максиму Кудрявцеву и губернатору региона Андрею Травникову. Об этом сообщает издание «Академ.Инфо».

В своем письме они указали, что база, построенная в 1961 году, пришла в запустение. Ученые отметили, что многие спортивные объекты Академгородка Новосибирской области пришли в негодность, а другие стали недоступны для большинства горожан. Проблемы лыжной базы усугубляются отсутствием финансирования на 2025 год, несмотря на планы превратить её в центр массового спорта.

Сейчас члены совета просят властей рассмотреть вопрос реконструкции и начать финансирование объекта.

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