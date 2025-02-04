Сотрудники СК проводят проверку по факту смертельного ДТП под Новосибирском

Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку по факту трагического дорожно-транспортного происшествия в Усть-Таркском районе Новосибирской области.

Инцидент произошел 4 февраля на 6 км трассы 50К-20 «Усть-Тарка – Татарск», где столкнулись автомобили Mazda 3 и ВАЗ-2107.

Предварительно установлено, что 41-летний водитель Mazda не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии погибли пять человек: оба водителя и трое пассажиров, в том числе двое — в ВАЗ-2107 и один — в Mazda. Три человека получили травмы, их извлекли из автомобилей сотрудники МЧС.

Чановский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводит проверку для установления обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В то же время проверку по факту инцидента проводит прокуратура Усть-Таркского района.