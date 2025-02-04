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общество

Стало известно, сколько улиц отремонтируют в Новосибирске в этом году

Фото: мэрия Новосибирска

На ремонт новосибирских дорог в 2025 году из городского и областного бюджетов выделено более 1 млрд рублей.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что в 2025 году на ремонт городских дорог будет выделено более 1 млрд рублей из городского и областного бюджетов. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Конкурсы на выполнение работ были объявлены заранее, чтобы подрядчики могли подготовиться к ремонту и начать работы сразу после схода снега.

В числе участков, которые будут приведены в нормативное состояние, в 2025 году — завершение ремонта улицы Мира, а также комплексный ремонт ещё 12 участков, включая Северный проезд, улицы Тружеников, Техническую, Больничную и Даргомыжского. Кроме того, отремонтируют участки на улицах Бориса Богаткова, проспекте Димитрова, улицах Ленина, Объединения, Пихтовой, Гурьевской и Зелёной Горке.

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Игорь Кириченко
Журналист

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