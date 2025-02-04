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общество

Стало известно, в какие страны жители Новосибирска едут лечить рак

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске рассказали о выездном медицинском туризме.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. В честь этого портал BFM-Новосибирск сообщил о том, в какие страны чаще всего едут люди, столкнувшиеся со смертельно опасным заболеваниям.

Так, каждый год сотни новосибирцев обращаются за онкологической помощью за рубежом, чаще всего в Турцию, Германию, Австрию и Южную Корею. Лечение в зарубежных клиниках предпочитают пациенты, которые ищут методики, недоступные в России, или надеются на лучшие результаты в лечении редких форм рака. Об этом рассказала директор медицинского агентства «МедАссистанс» Анастасия Свинтицкая.

Стоимость лечения за границей может исчисляться миллионами рублей, что доступно только людям с высокими доходами. Эксперты отмечают, что если выбирать платное лечение в России, затраты будут схожими.

Сейчас помощь для лечения за рубежом через благотворительные фонды оказывается крайне редко, так как условия изменились, а финансирование таких случаев стало проблематичным.

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Валерия Митрохина
Журналист

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