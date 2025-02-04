Трагедия на трассе Тюмень-Каменка: в ДТП погибла семья с тремя детьми

2 февраля 2025 года на 28-м километре автодороги Тюмень-Каменка произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погибла семья из пяти человек – родители и трое детей. Трагедия потрясла всю Тюменскую область.

Издание «МегаТюмень» связалось с братом погибшей женщины, Сергеем. Он рассказал, что семья Бородиных была дружной и отзывчивой. Павел, глава семьи, работал в компании по установке натяжных потолков, его супруга Анастасия по образованию педагог, ранее работала в музее и планировала вернуться к работе из декрета уже на следующей неделе.

В семье росли три дочери: 13-летняя Виктория, которая хорошо училась и помогала маме, 11-летняя Алена, увлекавшаяся самбо, и младшая, почти трехлетняя Дарья. Врачи боролись за жизнь девочки, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По словам Сергея, в день трагедии семья возвращалась из Ирбита, где отмечали день рождения дедушки. За рулем находилась Анастасия. Родственник отметил, что она всегда водила машину осторожно и избегала рискованных маневров. По его утверждению, автомобиль занесло на скользкой дороге.

В Информационном центре Правительства региона сообщили, что данный участок автодороги был очищен от снега и обработан противогололедными материалами накануне, 1 февраля.