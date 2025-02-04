Треть новосибирцев признались, что не справились бы с онкозаболеванием финансово

Только четверть опрошенных новосибирцев уверены, что смогли бы найти средства на платное лечение и реабилитацию в случае, если бы близкий человек столкнулся с онкологией. Каждый шестой (18%) отдал бы все свои накопления, чтобы спасти близкого человека, выяснила страховая компания «Росгосстрах» в ходе опроса* ко Всемирному дню борьбы с раком.

Подобрать нужные слова и правильно поддержать близкого человека, заболевшего раком, считают сложным треть (32,6%) опрошенных новосибирцев. Каждый четвертый (29,3%) боится, что не сможет в подобной ситуации найти деньги на лечение. Каждый пятый респондент (20,3%) уверен, что платное лечение онкозаболевания в России стоит свыше одного миллиона рублей, а 8,9% убеждены в том, что выздоровление может стоить дороже пяти миллионов.

Среди опрошенных 25% респондентов сталкивались с онкологическими заболеваниями у близких или родственников. В числе вариантов поддержки и помощи, которую оказывали участники опроса своим близким, чаще других люди называли: поиск и покупку лекарств (38,7%), физический уход (22,6%) и поиск врачей/медицинских центров (19,4%).

Интересно, что подбодрить близкого и поддержать морально в борьбе с онкозаболеванием готова почти половина опрошенных – 43,5%, а вот материальную помощь в состоянии оказать менее 5% респондентов.

«Более 670 тысяч новых случаев онкологических заболеваний выявляется в России ежегодно. При этом рак постепенно «молодеет» — сегодня 40% пациентов, состоящих на учете в онкодиспансерах по всей стране, находятся в работоспособном возрасте, свидетельствует статистика Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена. Как показывает практика, сумма в такой ситуации требуется немалая. Порой стоимость лечения по полисам онкострахования «Росгосстраха» в 2024 году достигала порядка 6-7 млн рублей только по одному случаю. В таких ситуациях онкострахование помогает многим пациентам сосредоточиться на лечении, не погружая свои семьи и друзей в решение сложных финансовых проблем, в поиск неподъемных сумм и нужных врачей», – говорит заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах» Ольга Купцова.

Половина опрошенных из Новосибирска (45,5%) уверены, что помощь в случае обнаружения рака у близкого человека требуется не только онкобольному, но и его родственникам, которые стараются активно поддерживать и участвовать в лечении. И в первую очередь, близким онкобольных людей нужна финансовая поддержка (28,6%), моральная и психологическая поддержка (19,6%), и только на третьем месте профессиональные консультации врачей и профильных специалистов (14,3%), чтобы перепроверить диагноз или схему лечения близкого.

Большинство опрошенных (44,7%) гордились бы собой, если бы сумели пройти весь путь борьбы с онкозаболеванием вместе с близким человеком и победить болезнь.

* Опрос проведен методом онлайн-анкетирования среди 1591 респондентов в период с 27 ноября по 03 декабря 2024 года включительно. В опросе приняли участие респонденты из 17 городов Российской Федерации с населением свыше 1 млн чел. в возрасте от 18 до 50+ лет.