В некоторых районах Новосибирской области введен карантин по бешенству

Карантин будет действовать до 4 апреля.

4 февраля в Маслянинском и Татарском районах Новосибирской области установлен карантин по бешенству. Соответствующие распоряжения подписал губернатор Андрей Травников.

Ограничения введены в деревнях Александровка (Маслянинский муниципальный округ) и Волово (Татарский муниципальный округ), где очаги вируса выявлены в личных подсобных хозяйствах.

Карантин продлится до 4 апреля. В этот период запрещены любые перемещения восприимчивых животных, их ввоз и вывоз. В хозяйствах, где обнаружен вирус, запрещено самостоятельное лечение животных, а доступ посторонних лиц ограничен. Исключение сделано для сотрудников ветеринарной службы.