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общество

В Новосибирске детей-инвалидов бесплатно учат пилотировать БПЛА

Фото: предоставлено Сиб.фм Андреем Андреевым

В Новосибирске работает уникальная в России программа обучения детей с ограниченными возможностями здоровья управлению беспилотниками. Проект «Адаптивные дроны» начал работу в декабре 2023 года на базе спортивной школы «ТЭИС» и уже показывает первые успехи.

Как рассказал в интервью Сиб.фм руководитель программы Андрей Андреев, методика обучения разрабатывалась с нуля, но теперь подростки уверенно управляют дронами. Занятия проходят бесплатно.

«Наша главная проблема заключается в том, что сейчас нет адаптивных гонок дронов. Федерация не хочет нас признавать, поэтому наши пилоты не могут получать разряды и официальные звания. Мы или будем ждать признания, или создадим свою федерацию с нуля», — отметил Андрей Андреев.

Сейчас команда Андреева работает над расширением программы и планирует провести исследование, которое поможет определить портрет пилота дронов. Кроме того, в будущем проект может стать площадкой для реабилитации ветеранов боевых действий. Подробнее — в интервью Сиб.фм.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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