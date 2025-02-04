В Новосибирске наградили двух сотрудников охранного агентства за поимку преступника

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ прошло награждение экипажа ГБР, отличившегося в работе.

Ночью 23 января бойцы 71-го экипажа, возвращаясь с выполненной задачи, стали свидетелями преступления. Два молодых человека разбили стекло и проникли в торговый киоск на улице Столетова, похитив табачные изделия на сумму свыше 100 тысяч рублей. Несмотря на то что павильон не находился под охраной агентства, гвардейцы вмешались и поймали одного из злoумышленников.

Задержанным оказался несовершеннолетний житель Калининского района Новосибирска, который является активным членом организованной преступной группы, на счету которой множество краж и причиненный миллионный ущерб собственникам. Похитителя передали в правоохранительные органы.

4 февраля бойцы 71-го экипажа ГБР Николай Г. и Владимир Ч. были награждены благодарственными письмами и денежными премиями за свою компетентность, преданность делу и быструю реакцию при задержании участника организованной преступной группы.