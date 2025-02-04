В Новосибирске открылась экспозиция о специальной военной операции

В Музее боевой славы 41-й гвардейской общевойсковой армии в Новосибирске состоялось открытие экспозиции, посвященной специальной военной операции.

Экспозиция размещена в двух залах. В первом зале, посвященном истории 41-й армии, организована зона, связанная с СВО. Второй зал полностью отведен под три тематические зоны: память о погибших, трофейные экспонаты и личные вещи военнослужащих, удостоенных звания Героя России.

Среди экспонатов – кители Героев России, образцы военной формы, трофейное оружие и экипировка. Также представлена мультимедийная зона для проведения экскурсий.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил важность предоставления достоверной информации о ходе специальной военной операции.